Medio Oriente: condanna degli Emirati per “visita” coloni israeliani alla moschea al Aqsa

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato fermamente la “visita” di ieri alla moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, da parte del ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir, e di diversi esponenti della destra israeliana. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “Al Ittihad”. In un comunicato stampa diffuso sul sito internet del ministero degli Esteri emiratino, si legge infatti che Abu Dhabi “ha ribadito la sua ferma presa di posizione sulla necessità di garantire una protezione totale alla moschea di Al Aqsa e di porre fine alle provocazioni” da parte dei coloni israeliani. Nel comunicato si legge inoltre che “il ministero degli Esteri emiratino sottolinea l’importanza del rispetto del rulo del Regno di Giordania come supervisore dei luoghi di culto e dei beni ad essi correlati, in conformità con il diritto internazionale”. Il ministero, inoltre, ha lanciato a Israele un appell affinché ponga fine all’escalation e non prenda decisioni che violino le risoluzioni dell’Onu”. Per questo, si legge ancora nel comunicato, è fondamentale sostenere tutti gli impegni diplomatici regionali e internazionali per portare avanti il processo di pace e per giungere alla soluzione del conflitto favorendo la creazione di uno Stato palestinese indipendente nei confini stabiliti nel 1967, dopo la guerra dei sei giorni, con Gerusalemme est come capitale. (Res)