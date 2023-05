Emirati-Cina: firmato protocollo di intesa tra le Camere di commercio dei due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio di Dubai ha ricevuto una delegazione di 26 rappresentanti della Camera di commercio generale della Cina (Cgcc), con sede a Hong Kong, con la quale ha firmato un protocollo di intesa per rafforzare la cooperazione in ambito economico. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. La delegazione cinese, guidata dal direttore della Cgcc, Jonathan Choi, e composta da uomini d’affari, investitori, agenti della finanza e agenti immobiliari, resterà negli Emirati fino a domani. Il protocollo di intesa, firmato al termine della prima delle tre giornate di visita della Cgcc, prevede che le due Camere di commercio esplorino le opportunità per rafforzare lo scambio di conoscenze e il sostegno reciproco nel commercio e negli investimenti, organizzando fiere, conferenze, eventi e altre attività volte a instaurare una rete di relazione tra gli agenti economici cinesi ed emiratini. “Abbiamo esportazioni e importazioni stabili tra i due Paesi, ma possiamo fare di più”, ha commentato il direttore della Camera di commercio emiratina, Mohammed Ali Rashed Lootah. Prospettive interessanti, infatti, si sono dischiuse non solo nei settori del commercio di ferro, acciaio, prodotti tessili, imbarcazioni e componenti per fabbricarne, ma anche nei settori agricolo, manufatturiero, tecnologico e dei servizi. (Res)