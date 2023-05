Corea del Nord: Pyongyang accusa Washington e Seul di "ricatto nucleare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha accusato gli Stati Uniti e la Corea del Sud di condurre una tattica di costante "ricatto nucleare" ai danni di Pyongyang, e ha minacciato di reagire alla "follia guerrafondaia" dei due Paesi alleati in risposta alle loro esercitazioni militari congiunte. "Il complotto (di Stati Uniti e Corea del Sud) per schiacciarci militarmente è una chiara indicazione che la follia guerrafondaia del nemico ha raggiunto un punto oltre il quale non è possibile ignorarla", afferma un editoriale dell'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". "Il costante trambusto sulla guerra nucleare da parte degli Stati Uniti e dei loro burattini e banderuole innescherà risposte a tono", prosegue l'editoriale, riferendosi all'accordo per la piena estensione del deterrente nucleare statunitense in Corea del Sud, e alle dure condanne rivolte ai programmi balistico e nucleare nordcoreani da parte del G7. Negli ultimi mesi Pyongyang ha svelato i progetti di nuove testate nucleari miniaturizzate, e questa settimana il leader Kim Jong-un ha ispezionato il primo satellite spia nordcoreano, che il Paese intende immettere in orbita nel prossimo futuro. (segue) (Git)