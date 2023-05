Usa: almeno 7 morti in un incidente autostradale nell'Oregon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette persone hanno perso la vita in un grave incidente autostradale verificatosi ieri pomeriggio nello Stato Usa dell'Oregon. L'incidente è stato innescato dalla collisione tra due autoarticolati lungo l'interstatale 5 tra Salem e Albany, secondo quanto riferito ai media locali dalla Polizia statale dell'Oregon. L'incidente ha coinvolto almeno un pullmino. Le vittime dell'incidente, tutti adulti, non sono state ancora identificate, e le cause sono oggetto di indagine. (Was)