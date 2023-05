Vaticano: auto forza varco d’ingresso, arrestato 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paura in Vaticano questa sera. Un uomo alla guida di un’auto ha forzato il varco di Porta Sant'Anna a forte velocità, non rispondendo all'alt delle Guardie Svizzere. Lo rende noto la Sala stampa vaticana. Per fermarlo, l’ispettore della Gendarmeria, di guardia al varco, ha dovuto sparare un colpo alle gomme anteriori dell'auto. L'uomo è riuscito a raggiungere comunque il Cortile di San Damaso, dove è stato infine arrestato. Ha circa 40 anni ed era in grave stato di alterazione psicofisica. Ora è in una cella presso la caserma della Gendarmeria.(Rin)