Usa: Montana, utenti di TikTok fanno causa per bloccare messa al bando della piattaforma

- Un gruppo di utenti di TikTok ha fatto causa per bloccare una legge firmata ieri dal governatore del Montana, Greg Gianforte, per vietare il social network cinese in tutto lo Stato. Nella causa depositata ieri sera, i querelanti affermano che la proposta di legge firmata dal governatore rappresenta una violazione del primo emendamento della Costituzione Usa. “Le autorità statali non possono vietare ai residenti di accedere o pubblicare contenuti su TikTok: sarebbe come vietare la vendita di un qualsiasi quotidiano a causa di chi lo possiede, o delle idee che vengono pubblicate su di esso”, si legge negli atti giudiziari. (Was)