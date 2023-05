Siria: “Washington Post”, attacco Usa il 3 maggio potrebbe aver ucciso un civile, e non un leader di Al Qaeda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco missilistico in Siria annunciato dal Pentagono all’inizio di maggio, che secondo le autorità militari Usa avrebbe portato all’uccisione di un leader di Al Qaeda nel Paese, potrebbe aver coinvolto una persona che invece non avrebbe alcun legame con le organizzazioni terroristiche attive nella regione. La vittima dell’attacco, che il Comando militare centrale degli Stati Uniti non ha mai identificato, sarebbe Lotfi Hassan Misto, un ex muratore 56enne che sarebbe stato ucciso da un drone Predator mentre badava alle sue pecore. I familiari dell’uomo, intervistati dal “Washington Post”, lo hanno descritto come “un onesto lavoratore che ha sempre vissuto nella povertà” nel Nord-Ovest della Siria, padre di dieci figli. Secondo due funzionari statunitensi rimasti anonimi, raggiunti dal quotidiano, anche il Pentagono avrebbe maturato dubbi in merito all’esito dell’attacco. “Non siamo più così sicuri di aver neutralizzato un leader di Al Qaeda”, ha detto uno dei due. Il secondo ha mantenuto un profilo più neutrale, affermando che “riteniamo che l’attacco non abbia raggiunto il bersaglio originale, ma che si sia comunque concluso con l’uccisione di un affiliato dell’organizzazione”. Michael Lawhorn, portavoce del Comando militare centrale Usa, è stato raggiunto dal quotidiano, e ha affermato che le autorità statunitensi sono al corrente di una vittima civile a seguito dell’attacco. “Prendiamo estremamente sul serio queste informazioni, e stiamo indagando per capire se effettivamente la nostra azione abbia portato a vittime civili”, ha detto. (Was)