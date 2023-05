G7: al via il vertice di Hiroshima, in mattinata bilaterale Meloni Trudeau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice dei capi di Stato e di governo del G7 a Hiroshima, in Giappone, prenderà ufficialmente il via alle 10:20 di oggi (le 3:30 italiane) con una visita dei sette leader al museo del Memoriale della pace. L'agenda del presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevede in mattinata un incontro bilaterale con il primo ministro del Canada, Justin Trudeau. Al Memoriale della pace, che commemora il bombardamento atomico subito dalla città giapponese al termine della Seconda guerra mondiale, i leader del G7 firmeranno congiuntamente il Libro d'onore del museo, e deporranno una corona di alloro al Cenotafio delle vittime della bomba. La visita si concluderà con una cerimonia di piantumazione di un albero. I lavori del G7 prenderanno il via alle 13:30, con il pranzo di lavoro dei capi di Stato e di governo. (Git)