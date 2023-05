Giappone: semiconduttori, Kishida annuncia "mobilitazione" a sostegno degli investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del produttore statunitense di microchip Micron Technology, Sanjay Mehotra, ha annunciato proprio ieri che la compagnia investirà in Giappone 500 miliardi di yen (3,6 miliardi di dollari) per avviare la produzione di chip Dram in quel Paese asiatico. Parte dell'investimento, effettuato col sostegno finanziario del governo giapponese, verrà destinato alla realizzazione di una linea di produzione all'avanguardia a Hiroshima. Applied Materials ha riferito al quotidiano "Nikkei" di voler assumere 800 ingegneri in Giappone, aumentando la sua forza lavoro nel Paese del 60 per cento, mentre l'ad di Intel, Pat Gelsinger, ha anticipato al medesimo quotidiano che la compagnia sta valutando futuri investimenti nel comparto del packaging dei semiconduttori. (segue) (Git)