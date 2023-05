Giappone-Regno Unito: firma "Accordo di Hiroshima" consolida relazioni nel campo della difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dell'incontro con Kishida e dell'annuncio dell'accordo, Sunak ha visitato la portaerei Izumo, dove è stato accolto da un picchetto d'onore della Forza marittima di autodifesa del Giappone. Secondo il ministero della Difesa giapponese, la visita alla portaerei "simboleggia le strette e solide relazioni tra Giappone e Regno Unito". La Izumo è la prima di una classe di "cacciatorpediniere portaelicotteri" che include anche la Kaga. Le due navi sono state progettate sin dal principio per la conversione a portaerei leggere, ma sono state classificate inizialmente come portaelicotteri per adeguarle alle restrizioni poste dal pacifismo costituzionale giapponese, da cui Tokyo si sta rapidamente allontanando in risposta al mutato ambiente di sicurezza regionale. Nella serata di ieri, Kishida e Sunak hanno preso parte a una cena di lavoro a Hiroshima, indossando entrambi calzini coi colori della locale squadra di baseball, di cui Kishida - originario proprio di quella città - è un grande fan. (Git)