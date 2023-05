G7: Michel, Hiroshima ci richiama alla difesa di pace e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di organizzare il vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone, richiama i Paesi membri ai valori fondamentali che sono chiamati a difendere. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa tenuta stamattina nella città giapponese. "Voglio rivolgere un ringraziamento speciale al primo ministro Fumio Kishida per l'ospitalità in questa città. La nostra presenza qui a Hiroshima, dove un'immensa tragedia si è verificata quasi 80 anni fa, non è una coincidenza", ha dichiarato Michel riferendosi al bombardamento nucleare di Hiroshima del 6 agosto 1945. "(Hiroshima) ci ricorda cosa noi, come G7, stiamo difendendo, e per quale ragione: la pace e la libertà". (Git)