Ucraina: Michel, Ue lavora duramente per consegnare più armi e munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta lavorando duramente per consegnare all'Ucraina ciò di cui ha bisogno per fronteggiare l'invasione della Russia. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa a margine del G7 a Hiroshima, in Giappone. "Stiamo lavorando per consegnare all'Ucraina ciò di cui ha bisogno: più armi, più munizioni e più in fretta. Questo sarà cruciale per la controffensiva", ha detto Michel, ribadendo che l'Ue continuerà a sostenere militarmente Kiev "per tutto il tempo necessario".(Git)