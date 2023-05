Ue: Michel, 90 miliardi di euro per assistenza globale a sviluppo, focus su partenariati reciprocamente vantaggiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea continua a investire ingenti risorse nell'edificazione di partenariati a livello globale. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa a margine del G7 a Hiroshima, in Giappone. "Solo lo scorso anno abbiamo speso 90 miliardi di euro per l'assistenza globale allo sviluppo, e questo rende l'Ue e i suoi Stati membri di gran lunga i primi fornitori di sostegno allo sviluppo". Michel ha anche evidenziato che l'Unione europea pone una forte enfasi sull'adozione di partenariati reciprocamente vantaggiosi. "Molti Paesi in via di sviluppo sono scivolati in uno stato di indebitamento acuto, e per questa ragione le banche di sviluppo hanno un ruolo da giocare non solo nelle aree dello sviluppo e del sollievo dalla povertà, ma anche (...) nelle aree del clima e della transizione digitale". (Git)