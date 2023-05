Usa: tensioni durante l'audizione alla Camera sull'uso politico dell'Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Repubblicani e Democratici sono stati protagonisti di accesi diverbi durante una audizione organizzata dalla commissione Giustizia della Camera in merito all'utilizzo politico del Federal Bureau of Investigation (Fbi). L'audizione segue la pubblicazione del rapporto conclusivo in merito al "Russiagate" del procuratore speciale John Durham, che accusa proprio l'Fbi e il dipartimento di Giustizia d'aver intrapreso nel 2016 una offensiva giudiziaria infondata in merito alla presunta collusione tra la campagna presidenziale di Donald Trump e la Russia. Durante l'audizione, presieduta dal deputato Jim Jordan, la deputata repubblicana Harriet Hageman è arrivata a paragonare l'Fbi e le sue attività di sorveglianza all'"Occhio di Sauron", l'antagonista del noto romanzo di J.R.R. Tolkien "Il Signore degli Anelli". I Repubblicani hanno presentato inoltre un rapporto provvisorio che denuncia una serie di abusi procedurali ed etici dell'Fbi, testimoniati da decine di funzionari ed ex funzionari dell'agenzia. Le accuse all'agenzia vanno dall'aver schedato genitori che hanno contestato la politicizzazione dei programmi scolastici durante i consigli d'istituto di diverse scuole statunitensi, sino alle pressioni dei vertici dell'agenzia sui loro sottoposti per aprire indagini a carico di sostenitori di Donald Trump che si recarono a Washington il 6 gennaio 2021, nonostante non fossero presenti all'assalto alla sede del Congresso. (segue) (Was)