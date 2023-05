Usa: tensioni durante l'audizione alla Camera sull'uso politico dell'Fbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Democratici avevano già contestato preventivamente il rapporto dei Repubblicani, pubblicando a marzo un documento di 300 pagine in cui venivano evidenziati legami tra alcuni degli informatori e personalità del Partito repubblicano. Inoltre, due dei testimoni sentiti ieri dalla commissione Giustizia hanno ricevuto donazioni da Kash Patel, figura vicina alla campagna presidenziale di Donald Trump. Tale circostanza, evidenziata dai Democratici, è stata sminuita da Jordan, secondo cui i testimoni sono stati estromessi dal loro lavoro proprio a seguito delle rivelazioni: "Hanno una famiglia. Come pensate debbano mantenerla?", ha dichiarato il repubblicano. L'Fbi tramite una nota ha negato di aver adottato provvedimenti contro i funzionari responsabili delle rivelazioni. (Was)