Roma: sede Ater rivalutata 30 milioni, da Regione Lazio richiesta di rivedere vendita (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla presidente, il direttore Manuelli ha affermato che avendo ricevuto quattro atti di indirizzo favorevoli alla vendita della scorsa amministrazione, "adesso ne è necessario un quinto di senso opposto ai fini del blocco delle operazioni di vendita, se la nuova giunta non la condivide". Ma sul punto dell’ordinaria amministrazione o meno, si è detto "non in grado di dare una risposta, in quanto questione inerente la governance dell’ente, che non è sua competenza, essendo il direttore generale solo un esecutore delle delibere dell’ente". La vendita a un privato "sarebbe stata probabilmente più remunerativa, ma sia da un punto di vista di trasparenza del procedimento che per la celerità del medesimo, vista l’urgenza di restituire gli anticipi fatti dalla Regione, è stata scelta questa formula. Gli atti inerenti le selezioni saranno messi a disposizione", ha concluso Manuelli sottolineando che il contributo femminile in Ater è ben presente e valido. (Rer)