Usa: la responsabile della comunicazione della segretaria al Commercio verso le dimissioni

- Caitlin Legacki, consigliera per le comunicazioni strategiche della segretaria al Commercio, Gina Raimondo, si sta preparando ad annunciare le sue dimissioni dall’incarico. Fonti anonime hanno confermato al portale di informazione “Axios” che la funzionaria lascerà il dipartimento entro la fine del mese. Secondo le fonti, la donna si prenderà “del tempo libero” prima di iniziare un nuovo progetto. La segretaria al Commercio ha commentato che il contributo della Legacki “è stato fondamentale per il lavoro che abbiamo portato avanti negli ultimi mesi: ci mancherà”. (Was)