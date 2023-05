Usa: intelligenza artificiale, senatori preparano proposta bipartisan per rafforzare regolamentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori bipartisan sta lavorando ad una proposta per rafforzare la regolamentazione sull’intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Una fonte anonima ha riferito al portale di informazione “Axios” che il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha convocato ieri una riunione con i colleghi repubblicani Mike Rounds e Todd Young, insieme al democratico Martin Heinrich, per discutere una proposta di legge “omnicomprensiva” per regolamentare l’utilizzo della tecnologia. Parlando in aula, questa mattina, Schumer ha affermato che il Congresso deve adottare un approccio “rapido” per regolamentare a livello bipartisan l’intelligenza artificiale nel Paese. “Ovviamente non dobbiamo essere frettolosi, ma una legge è necessaria”, ha aggiunto. (Was)