Kosovo: partito stamane a piedi un gruppo giovani serbi per raduno partito Sns del 26 maggio

- Da stamane un gruppo di giovani serbi del nord del Kosovo è in viaggio a piedi verso la capitale della Serbia, Belgrado, per partecipare all'incontro del 26 maggio organizzato dal Partito progressista serbo (Sns). Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui il gruppo, composto da poco meno di una quarantina di persone, è partito all'alba dalle città di Leposavic e Mitrovica nel nord del Kosovo e dal distretto di Kosovo-Pomoravlje con indosso magliette con la scritta "Per la Serbia, per Vucic", accompagnate da striscioni e bandiere della Serbia. Secondo l'emittente, i ragazzi, che hanno deciso di percorrere i 500 chilometri di distanza in nove giorni, hanno sottolineato che questo non è niente in confronto alla loro "determinazione a mostrare unità e armonia in questi tempi difficili". (Seb)