Serbia-Usa: Vucic a colloquio con Chollet, focus su cooperazione e situazione in Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto una conversazione telefonica con il consigliere del dipartimento di Stato Usa, Derek Chollet. I due hanno discusso la cooperazione bilaterale e la situazione in Kosovo e in generale nella regione, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. Vucic e Chollet hanno evidenziato che le relazioni tra i due Paesi si stanno sviluppando in una buona direzione, specialmente nel campo della cooperazione economica, cosa evidenziata dalla crescita degli scambi commerciali. Il presidente serbo ha sottolineato che da ieri la compagnia di bandiera Air Serbia ha di nuovo istituito il volo Belgrado-Chicago, un passo che secondo il capo dello Stato serbo rafforzerà ulteriormente i legami serbo-statunitensi. (Seb)