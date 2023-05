© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del libro "La pagella della mamma. L'amore di una madre" di Cristiana Rossi. Intervengono: Mariano Angelucci, Presidente Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale; Silvia Pirro, Magistrato della Procura di Roma; Cristina Brasi, Psicologa e CriminologaAlessandra Amato, Avvocato; Interviene l'autrice Cristiana Rossi. Presso la Sala del Carroccio, Campidoglio (Ore 16:30)- Inaugurazione della seconda edizione di "Assaggi", il Salone enogastronomico laziale che si terrà a Viterbo dal 19 al 22 maggio. L'appuntamento per l'inaugurazione è in Piazza San Lorenzo, all'ingresso della Sala Alessandro IV a Viterbo (Ore 17).- Il Red carpet diventa Green ed il cinema a Roma parla Verde. Natura, ecologia, animali, ripopolamento delle foreste, lotte agli eco-sprechi. Passando per temi più forti come la guerra e il contrasto alle eco-mafie. La Capitale diventa palcoscenico per la cerimonia di premiazione e consegna della Golden Leaf dell’ Italia Green Film Festival, il concorso internazionale di film a tematiche Green & Social. Undici pellicole selezionate tra i 300 partecipanti riceveranno il prestigioso riconoscimento nelle varie sezioni. Presso il Teatro di Villa Torlonia, in via Lazzaro Spallanzani, 5 a Roma. (Rer)