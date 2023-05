Algeria: primo ministro Benabderrahmane parteciperà a vertice Lega araba a Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha incaricato il primo ministro Aimene Benabderrahmane di rappresentarlo ai lavori della 32ma sessione ordinaria del vertice della Lega araba, in programma venerdì a Gedda, in Arabia Saudita. Lo riferisce un comunicato della presidenza. ”Il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha incaricato il primo ministro, Aimene Benabderrahmane, di rappresentarlo ai lavori della 32ma sessione ordinaria del vertice della Lega Araba, prevista per domani 19 maggio a Gedda, in Arabia Saudita”", recita la dichiarazione. (Ala)