Maltempo: Musumeci, cambiare approccio e metodo prevenzione fenomeni ambientali

- Per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei fenomeni ambientali “ho rappresentato ad alcuni colleghi ministri e rappresenterò al presidente del Consiglio nella riunione di martedì l’esigenza di cambiare assolutamente approccio e metodo”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, ospite di “Dritto e rovescio”, su Rete 4. “Dobbiamo capire che i fiumi non possono più avere argini di terra ma sono necessari cassettoni di rete d’acciaio con il pietrame, bisogna capire che le autorizzazioni ambientali non possono essere improntate all’integralismo quando si tratta di salvaguardare la vita umana, e che la burocratizzazione eccessiva non facilita la situazione”, ha aggiunto il ministro. (Rin)