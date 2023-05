Carceri: Rocca, Regina Coeli struttura inidonea, famiglie abbandonate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il carcere di Regina Coeli di Roma è una struttura inidonea. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in una intervista a Radio Radicale. La Regione Lazio "deve garantire la salute ai suoi cittadini e tra questi c'è la popolazione detenuta. Andare a visitare il carcere Regina Coeli l'ho ritenuto un mio dovere. Ma non rimarrà una vista isolata perché è importante capire per poter programmare. Le prossime settimane andrò a visitare le altre strutture come: Rebibbia Velletri, Civitavecchia, a Rieti - ha spiegato Rocca -. Non spetta a me sotto il profilo della programmazione, ma Regina Coeli ormai è una struttura inidonea per fungere da istituto penitenziario", non solo per quanto riguarda il tetto massimo di detenuti. Secondo Rocca bisogna "allargare e creare più spazi per un migliore impiego del tempo: stanze per la formazione, socialità, spazi all'aperto. Inoltre, occorre un numero sufficiente di personale per garantire quelle attività ma c'è una oggettiva carenza", ha aggiunto. Il tema più ampio è quello della dignità di ogni essere umano. Il sovraffolamento rende "le condizioni molto difficili. Regina Coeli ha una particolarità: non ospita detenuti che devono scontare pene molto lunghe, molti sono nella fase dibattimentale o di indagine. Soggetti fragili, tossicodipendenti, in condizioni difficili che spesso vivono una trascuratezza delle condizioni cliniche. Dunque, quando c'è carenza di personale, non ci sono attrezzature adeguate, certamente parliamo di situazioni disperate", ha continuato il presidente. La salute mentale dei detenuti, "è un tema legato alla dedizione del personale sanitario, quello di Regina Coeli è un posto inadatto per le patologie psichiatriche, dobbiamo trovare delle risposte in tempi rapidi. La situazione all'interno delle carceri è lo specchio di quello che accade anche fuori: definanziamento, scarsa medicina sul territorio. Con la psichiatria che è la cenerentola assoluta. Abbiamo migliaia di famiglie abbandonate", ha concluso Rocca. (Rer)