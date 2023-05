Brasile-Cile: governi firmano accordo di cooperazione per facilitare esportazione carne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema – afferma il ministero - riduce la burocrazia per i nuovi stabilimenti brasiliani che esportano verso il mercato cileno, eliminando la necessità di autorizzazione e ispezione individuale da parte delle autorità cilene. "Il Brasile diventa così il primo paese latinoamericano a ottenere un meccanismo di autorizzazione delegata con il Cile, che attesta l'elevato livello di fiducia nel controllo sanitario nazionale, il cui rigore è riconosciuto dagli oltre 150 paesi che consumano la carne brasiliana. Il Brasile spera che lo strumento possa, in futuro, coprire altri prodotti oltre alla carne", continua la nota. Nel 2022, il Cile è stata la sesta destinazione delle esportazioni brasiliane totali, essendo la terza destinazione per la carne suina, la quinta per la carne bovina e la quattordicesima per il pollame. Il Brasile è il terzo partner commerciale del Cile al mondo. (Brb)