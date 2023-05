Usa: governatore del Texas invia autobus carico di migranti in Colorado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha confermato di avere inviato in Colorado un primo autobus carico di migranti provenienti dal confine con il Messico. In una nota, Abbott ha affermato che “le nostre comunità di frontiera sono sature, e non devono essere lasciate sole ad affrontare i crescenti flussi migratori irregolari dovuti alle politiche sconsiderate dell’amministrazione Biden”. I migranti, ha aggiunto, sono stati trasportati nel quartiere di Civic Center, nella città di Denver. Già domenica scorsa, Abbott ha inviato un altro autobus carico di migranti a Washington, presso la residenza della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. (Was)