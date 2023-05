Roma: sede Ater rivalutata 30 milioni, da Regione Lazio richiesta di rivedere vendita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione è stata affrontata nella seduta odierna della commissione Urbanistica del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Laura Corrotti di Fd'I. Un focus in particolare su due punti: l’aggiornamento sulla eventuale alienazione della sede Ater Roma in Lungotevere Tor di Nona 1 e la selezione per assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente per il servizio Patrimonio. A portare il punto di vista dell’azienda, con un dettagliato resoconto, Luca Manuelli, direttore generale Ater Roma. La vendita "nasce dall’esigenza, stabilita dal piano risanamento 2019-23, di ridurre il debito dell’azienda. Un debito che è salito nel tempo, anche a causa di gravami giudicati incompatibili con la missione sociale dell’azienda, come il regime di tassazione del consistente patrimonio immobiliare Ater", ha detto Manuelli. (segue) (Rer)