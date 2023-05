Maltempo: Foti (Fd’I), accertare responsabilità senza caccia alle streghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Emilia-Romagna “ci vuole una legge per la ricostruzione e accertare se vi sono delle responsabilità senza che venga fatta una caccia alle streghe". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia, a “Dritto e Rovescio”, su Rete4, ricordando poi che la Regione “non l'ha mai governata il centrodestra”. “I cittadini della stessa – ha sottolineato – oggi si aspettano la sospensione di tutti i tributi che devono essere pagati in questo periodo perché vi è evidentemente una situazione che esige che ciò accada, che si definisca nel tempo più breve possibile il programma di interventi per far ripartire le famiglie e le aree colpite”. (Rin)