Ucraina: Crosetto su ingresso Nato, ordine del giorno Vilnius ancora tutto in discussione

22 luglio 2021

- La posizione dell'Italia non la decide il ministro della Difesa ma il governo. l’ordine del giorno di Vilnius è ancora tutto in discussione. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine del Salone del libro di Torino, commentando la posizione dell’Italia sull’annessione dell’Ucraina alla Nato. “Io ricordo che esiste un fronte est importante e fondamentale per la Nato, e esiste un fronte sud che è altrettanto importante e fondamentale per l’Europa e la Nato. Perché le ferite che si aprono, si sono aperte in Ucraina si stanno aprendo anche in Africa penso al Sudan, penso a cosa può succedere da un'evoluzione negativa della crisi che si è aperta in Sudan - ha continuato Crosetto -. Il mondo è un mondo sempre più difficile e quindi bisogna anche che cambi il nostro approccio e quindi creare sicurezza, non significa solo rendere efficienti le forze armate, significa creare le condizioni per cui la guerra non si generi. La condizione per cui la guerra non si generi è innanzitutto la sicurezza, ma la pace e la democrazia si fondano anche sul benessere, sulla crescita economica, su un’offerta di sanità e di cultura e quindi noi dobbiamo iniziare a guardare all’Africa anche da questo punto di vista. Non possiamo pensare che si risolvano i problemi soltanto bloccando le persone, ma facendo crescere l’Africa, rendendo l’Africa in grado di fornire un’opportunità, un futuro, ai miliardi di persone, che adesso sono 1,25 miliardi e diventeranno 2,5 miliardi, che ci saranno tra vent’anni”, ha concluso (Rpi)