Diritti: Roccella, c’è un attacco alla maternità che fa veramente paura

- “C'è un attacco alla maternità che fa veramente paura”. Lo ha detto il ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, nel corso di “Porta a Porta”, su Rai Uno. “Il problema – ha proseguito – è che nel mercato delle nuove tecnologie di procreazione assistita c'è questo spezzettamento della maternità. Non si racconta, per esempio, che l'utero in affitto, è già uno sfruttamento della donna ovviamente in condizioni di bisogno, ma è anche la compravendita degli ovociti". (Rin)