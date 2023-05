Roma: sede Ater rivalutata 30 milioni, da Regione Lazio richiesta di rivedere vendita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema è stato anche quello del personale in servizio nella sede, circa 160 unità delle 360 totali dell’azienda, "per il quale era stata inizialmente individuata la soluzione di un ex immobile occupato in zona centrale di Roma. In seguito è stata presa la decisione di abbandonare quest’ultima soluzione, che richiedeva più tempo, riallocando il personale Ater nelle altre sedi già operative – ha continuato Manuelli -. Il personale sarà smistato tra la sede di Valle Aurelia, in prevalenza, che diverrà così la sede principale, e quella di piazza dei Navigatori, in misura minore". Inoltre, sono previste anche nuove assunzioni, 50 di funzionari, oltre a verticalizzazioni del personale interno e alla contrattualizzazione di tre nuovi dirigenti, dopo i due dello scorso anno: di questi tre solo uno è stato individuato, al termine della procedura di selezione, mentre le altre due non hanno dato esito. "La Regione ha approvato la soluzione individuata, anticipando il pagamento delle rate della rottamazione, ognuna da 9,4 milioni a trimestre, di cui non poteva esserne omessa alcuna, pena la decadenza dal processo di rottamazione", ha precisato Manuelli. Infine, da segnalare l'apertura di una istruttoria Anac sulla liceità del modello di vendita pubblico su pubblico. Procedura di cui recentemente è stata comunicata l'archiviazione. "Restano i dubbi su quale sia la valutazione in merito all’operazione della nuova Giunta regionale. Ove essa sia favorevole, il termine previsto di fine procedura è il 30 giugno", ha concluso il direttore generale. (segue) (Rer)