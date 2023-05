Maltempo: Musumeci, cambiamento climatico porterà sciagure analoghe a quella dell’Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Purtroppo non sarà l’ultima volta che vedremo sciagure come quella in Emilia-Romagna, perché il cambiamento climatico, la tropicalizzazione che è arrivata anche in Italia, ci costringerà a convivere con questi scenari”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, ospite di “Dritto e rovescio”, su Rete 4. “La verità – ha aggiunto il ministro – è che finita la sciagura, spenti i riflettori, dimentichiamo quello che abbiamo visto”. (Rin)