- Adesso la priorità in Emilia-Romagna “è mettere al sicuro le persone fragili, i disabili, gli anziani, coloro che non hanno i social e non possono quindi tenersi aggiornati. Dopodiché faremo la conta dei danni”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, ospite di “Dritto e rovescio”, su Rete 4. (Rin)