Covid: Pd abbandona commissione, “destra vuole solo strumentalizzare tragedia” (2)

- “La maggioranza, con la complicità di Italia viva a cui chiediamo come sia possibile approvare una commissione che liscia il pelo ai novax – hanno proseguito –, ha approvato un testo senza nessuna interlocuzione con l'opposizione e che dimostra, nel merito, che l'unico obiettivo è quello di usare vicende gravi e drammatiche per fare propaganda sulla pelle di chi ha sofferto e combattuto il covid. Basti pensare che nel testo si mette in dubbio l'utilità dei vaccini, ammiccando ai novax, e non sono menzionate le regioni, cioè l'istituzione che ha la competenza principale sulla sanità. Discutiamo di Cina, ma non della Lombardia. Non ha nessun senso”. “Siamo usciti dall'aula e abbiamo deciso di non votare la proposta – hanno sottolineato – perché è ridicolo fare una commissione d'inchiesta sul covid sull'operato del governo nazionale sui suoi atti e non su chi li ha messi in atto, le regioni e le istituzioni sanitarie ovvero coloro che gestiscono la sanità nel nostro Paese. Mai nella storia una commissione di inchiesta è stata approvata a maggioranza. Ma la destra vuole solo strumentalizzare una tragedia e provare a distogliere l'attenzione dalle incapacità di questo governo nell'affrontare le emergenze del Paese". (Rin)