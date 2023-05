Usa: DeSantis su elezioni 2024, sono l’unico in grado di battere Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha affermato di essere “l’unico repubblicano” in grado di battere il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alle elezioni del 2024. Durante una call organizzata con i suoi sostenitori finanziari dal suo comitato di azione politica, denominato “Never back down” (“Mai arrendersi”), il governatore ha affermato che “allo stato attuale ci sono solo tre personaggi credibili: Joe Biden, Donald Trump, e io”. Di questi tre, ha aggiunto, solo “due hanno la possibilità di vincere le elezioni: io e Joe Biden”. DeSantis ha fatto riferimento agli ultimi sondaggi nei cosiddetti “swing states”, gli Stati nei quali nessun candidato o partito ha un sostegno storico tale da assicurare i punti dello Stato stesso nel collegio elettorale. “I numeri non sono molto favorevoli per quanto riguarda l’ex presidente”, ha detto DeSantis. (Was)