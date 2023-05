Decreto Bollette: via libera da Aula Camera, testo passa al Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo stanzia 4,9 miliardi di euro a supporto di famiglie ed imprese ed estende al secondo trimestre del 2023 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico, con Isee fino a 15 mila euro. Per le famiglie più numerose, con oltre quattro figli, la soglia sale da 20 a 30 mila euro. Quanto agli altri interventi contenuti nel testo, si segnalano quelli sulla diminuzione dell'Iva al 5 per cento, prevista anche per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il metano, e sull'azzeramento degli oneri di sistema e dei contributi straordinari sotto forma di credito d'imposta destinato alle aziende per l'acquisto di energia elettrica e gas. Con l’obiettivo di riscaldare le piscine, viene aumentato di otto milioni di euro il Fondo unico per lo sport. Le imprese agricole, dal canto loro, avranno finanziamenti fino a 250 mila euro per gli impianti fotovoltaici. Oltre un miliardo andrà alle imprese per il payback dei dispositivi medici. Per contrastare, poi, la carenza di personale nei pronto soccorso, viene aperto il servizio agli specializzandi e prorogato il termine volontario della pensione. Si abolisce, poi, il vincolo di esclusività per gli infermieri, per avere una maggiore disponibilità di queste figure. In caso, ancora, di mancanza di personale, si estende il ricorso ai gettonisti, operando nel contempo una stretta sulla disciplina per l'esternalizzazione dei servizi medico-ospedalieri. Si aumenta, infine, la presenza delle forze di Polizia, al fine di assicurare l'incolumità degli operatori sanitari. Da segnalare il rinvio, ieri, del decreto in commissione a Montecitorio, per lo stralcio, alla luce dei rilievi mossi dalla Ragioneria generale dello Stato sulla mancanza della copertura finanziaria, delle misure relative alla stabilizzazione dei ricercatori sanitari di Ircss pubblici e Izs. Stralciate, poi, per l'estraneità degli interventi alla materia oggetto del decreto, le norme sulla possibilità per i parlamentari di visitare senza preavviso le strutture del Servizio sanitario nazionale, sulle risorse destinate al Polo didattico intitolato alle vittime di Marcinelle e sull’opportunità concessa all’associazione Assoprevidenza, anziché al Comitato "Previdenza Italia", di effettuare studi ed operare valutazioni circa gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle Piccole e medie imprese. (Rin)