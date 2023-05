Imprese: Milani (Fd'I) su Road, bene aziende che investono nel polo dell'Innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Road, l'iniziativa volta a trasformare l'ex polo industriale Ostiense in polo innovazione, animato da una rete di imprese (Eni, Acea, Autostrade per l'Italia, Bridgestone, Cisco, Gruppo Fs, NextChem) "è senz'altro un volano per il rilancio di uno dei quartieri più conosciuti di Roma. L''Ostiense Valley', il progetto dedicato alle nuove filiere dell'energia, è una dimostrazione di come si può fare e attuare la transizione energetica e l'innovazione". Lo dichiara in una nota Massimo Milani, deputato di Fratelli d'Italia. "Si sta creando una 'cittadella dell'innovazione' a Roma. Gli investimenti che queste aziende mettono a disposizione sono strategici per la Capitale che deve tornare ad essere protagonista su transizione energetica ed innovazione. Occorre tornare a credere nelle potenzialità di Roma e le grandi aziende che qui hanno sede si debbono sentire protagoniste dello sviluppo economico della nostra città, e in questo caso ci sembra che le aziende che sono scese in campo ci credano". (Com)