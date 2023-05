Maltempo: ministero Esteri tedesco, avviso di viaggio per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha emesso un avviso di viaggio per l’Italia, mettendo in guardia dal recarvisi, a causa dell’ondata di maltempo che imperversa nel Paese. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l’allarme del dicastero è massimo per Emilia-Romagna e Sicilia. Il ministero degli Esteri tedesco avverte che in tutta Italia, all’interno, vi è il rischio di inondazioni e frane, mentre sulle coste sono possibili mareggiate. Il dicastero avvisa, infine, che “numerose strade sono impraticabili e il traffico ferroviario regionale è soggetto a limitazioni”.(Geb)