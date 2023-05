Egitto: la Banca centrale mantiene invariati i tassi d'interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale egiziana manterrà i tassi di interesse invariati al 18,25 per cento per i depositi e al 19,25 per cento per i prestiti durante la riunione di maggio, secondo un comunicato stampa. La Banca centrale d'Egitto aveva alzato i tassi d'interesse lo scorso marzo di oltre 200 punti base per la prima volta quest'anno, dopo averli aumentati di 800 punti base nel 2022, nel tentativo per abbassare l'inflazione e al fine di attrarre investimenti esteri in valuta forte per strumenti di debito pubblico, dopo l'uscita dal mercato di circa 21 miliardi di dollari dopo la crisi russo-ucraina. La gravità delle pressioni inflazionistiche globali è diminuita a causa di diversi fattori, tra cui le politiche monetarie restrittive di molte banche centrali, il calo dei prezzi globali del petrolio, oltre a una diminuzione della gravità dei colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento globali, ha affermato la Banca centrale in una dichiarazione di oggi. La maggior parte degli indicatori preliminari indica un rallentamento del tasso di crescita del Pil egiziano durante il primo trimestre del 2023, secondo la dichiarazione. Il tasso annuo di inflazione urbana generale è rallentato al 30,6 per cento ad aprile rispetto al 32,7 per cento di marzo, segnando il primo calo da giugno 2022. (Cae)