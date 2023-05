Roma: presidente municipio VIII, città non merita di essere ferita da concerto nazifascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma, città delle Fosse Ardeatine e del massacro che porta tra i responsabili il nome di Piebke, "non può permettere senza essere ferita che venga organizzato un raduno nazifascista come quello che in queste ore sta circolando previsto per il prossimo 20 maggio. Un'infamia che macchia la credibilità di questa città a livello internazionale e la memoria delle vittime nonché di chiunque creda in una democrazia che ha fatto già i conti con nazismo e fascismo. Tutte le istituzioni siano coese perché venga annullato questo evento che la Capitale d'Italia non merita assolutamente". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri. (Com)