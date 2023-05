Usa: Florida, Disney cancella progetto da 900 milioni a causa della battaglia legale con DeSantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disney ha abbandonato un progetto da 900 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo campus per i dipendenti a Lake Nona, in Florida, alla luce della battaglia legale in corso con il governatore dello Stato, il repubblicano Ron DeSantis. Il direttore della società per i parchi divertimento e i prodotti, Josh D’Amaro, ha annunciato in una lettera ai dipendenti che, a fronte dei cambiamenti avvenuti nello scenario di business, Disney ha deciso di accantonare il progetto, che avrebbe portato alla riallocazione di oltre duemila dipendenti dalla California alla Florida. “Non è stata una decisione facile, ma riteniamo sia quella giusta”, ha scritto D’Amaro. La decisione della società arriva dopo una battaglia legale che dura da mesi con l’ufficio di DeSantis. Disney ha recentemente fatto causa al governatore, accusandolo di avere avviato una campagna politica tesa a screditare l’immagine della società dopo che la compagnia ha criticato pubblicamente una legge approvata da DeSantis, che vieta alle scuole della Florida di tenere lezioni sull’orientamento di genere. (Was)