Imprese: Fim-Fiom-Uil su Wartsila, azienda inadempiente, riparte mobilitazione

- Nell'incontro odierno svoltosi al Mimit, “la multinazionale Wartsila ha avanzato due ipotesi di reindustrializzazione del sito di Trieste, considerate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Rsu inconsistenti, inadeguate e non rispondenti agli impegni assunti dalla multinazionale in sede governativa con l'accordo del 29 novembre scorso”. Lo hanno dichiarato Fim, Fiom e Uilm nazionali. “Nonostante i forti ritardi, i ripetuti spostamenti degli incontri al ministero richiesti da Wartsila, nell'incontro odierno l'azienda ha presentato due soli progetti, privi di impegni industriali precisi e vincolanti, insufficienti a garantire l'occupazione sia dei lavoratori diretti che dell'indotto. Un giudizio di inconsistenza è stato espresso anche dal Governo e dalla regione Friuli Venezia Giulia”, hanno proseguito. (segue) (Com)