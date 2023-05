Imprese: Fim-Fiom-Uil su Wartsila, azienda inadempiente, riparte mobilitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta – hanno sottolineato – di un atteggiamento irresponsabile da parte di Wartsila, che mina la continuità produttiva e occupazionale del sito e che allo stesso tempo non rassicura nemmeno chi - i lavoratori non coinvolti nella chiusura del Dct - è impiegato in Wartsila Italia nelle altre l’attività. Serve adesso aprire una nuova fase della vertenza, rivendicando al governo un impegno diretto nella gestione del progetto di reindustrializzazione, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti industriali, pubblici e privati, per garantire l'occupazione, le professionalità e il reddito dei lavoratori, la vocazione del sito con produzioni ad alto valore aggiunto”. “Il coordinamento Fim-Fiom-Uilm nel proclamare lo stato di agitazione nel Gruppo, convoca per lunedì mattina a Trieste un’assemblea in sciopero, davanti ai cancelli, a partire dalle ore 9. Il coordinamento Fim-Fiom-Uilm – hanno concluso – sarà riconvocato successivamente all'incontro già previsto sul piano industriale Wartsila, il 29 maggio in Regione Friuli Venezia Giulia, per valutare ulteriori iniziative di mobilitazione”. (Com)