Roma: sede Ater rivalutata 30 milioni, da Regione Lazio richiesta di rivedere vendita

- La sede degli uffici di Ater di Roma - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del comune - a lungotevere Tor di Nona 1 è in vendita e l'acquirente principale è l'Inail. L'acquisto, però, è saltato perché inizialmente l'Inail avrebbe dovuto dare in locazione l’immobile alla Agenzia delle dogane, che in seguito si è tirata indietro. Ad essa è succeduto come interessato alla locazione un dipartimento della presidenza del Consiglio dei ministri. L'immobile è stato rivalutato 30 milioni di euro, rispetto ai 34 iniziali. In una lettera indirizzata al direttore generale Ater Roma Luca Manuelli e al commissario Eriprando Guerritore, il capo di gabinetto della Regione Lazio, Giuseppe Pisano, ha chiesto di "procedere ad una rivalutazione della prospettata operazione di vendita della sede storica dell'Ater di lungotevere Tor di Nona. Nelle more, vi invito pertanto a voler soprassedere dal sottoscrivere ogni e qualsiasi atto che comporti l'assunzione di un obbligo di cessione da parte dell'Ater Roma", si legge nella missiva. La Regione Lazio vorrebbe che Ater valutasse l'offerta migliore per la vendita. (segue) (Rer)