Roma: sede Ater rivalutata 30 milioni, da Regione Lazio richiesta di rivedere vendita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La determinazione di vendita della sede, ha proseguito Manuelli, "è stata confermata nel tempo da ben 4 atti di indirizzo di Giunta succedutisi nel tempo. La formula individuata è stata quella della vendita pubblico su pubblico, in quanto ritenuta offrire maggiori garanzie di trasparenza. La stima ha stabilito una cifra di 34 milioni di euro per l’immobile, poi sceso a 30 perché era stato scorporato il valore del teatro a cui l’ente acquirente non era interessato, per le proprie finalità istituzionali". L’acquirente è Inail, "che inizialmente avrebbe dovuto dare in locazione l’immobile alla Agenzia delle dogane, che in seguito però si è tirata indietro, e ad essa è succeduta come interessata alla locazione la Presidenza del Consiglio dei ministri", ha spiegato Manuelli. (segue) (Rer)