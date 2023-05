Roma: sede Ater rivalutata 30 milioni, da Regione Lazio richiesta di rivedere vendita (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente Corrotti ha esposto alcune sue domande e perplessità: anzitutto quella sui prossimi passaggi della procedura, "che necessitano a suo parere di un avallo della nuova Giunta". Inoltre si è chiesta "fino a che punto le procedure inerenti la vendita e l’assunzione di nuovo personale possano rientrare in un’ottica di ordinaria amministrazione quale quella in atto al presente nella regione Lazio. Una puntuale fornitura della documentazione inerente tutti i passaggi della vicenda è stata anche richiesta al direttore generale", ha sottolineato Corrotti. Contraria alla vendita si è detta la consigliera Laura Cartaginese della Lega, da parte sua, mentre Marika Rotondi, di Fratelli d’Italia, ha chiesto che vengano trasmessi alla commissione una serie di documenti inerenti i passaggi della vicenda, tra cui l'atto di stima dell'immobile da vendere. La consigliera Edy Palazzi di Fratelli d’Italia ha chiesto chiarimenti sul personale smistato e sui bandi per il nuovo personale e se Ater è in linea con la normativa sulla rappresentanza di genere. Il consigliere del Pd Massimiliano Valeriani ha chiesto chiarimenti sulle eventuali linee di contrarietà della nuova Giunta a questa operazione. "Operazione che si è resa necessaria - ha ricordato Valeriani - per il fatto che si era raggiunta una entità di debito mostruosa (576 milioni di euro) che andava comunque pareggiata". Infine, Adriano Zuccalà del Movimento 5 stelle si è chiesto se il processo di vendita pubblico su pubblico possa garantire il miglior prezzo per l’immobile, o se non sarebbe stato più conveniente collocarlo sul mercato. (segue) (Rer)