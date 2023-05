Roma: Gualtieri avvia confronto con Regione Lazio su caro affitti e Ztl verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per individuare misure di contrasto al caro affitti Comune di Roma e Regione Lazio lavoreranno insieme. E lo faranno anche per quanto riguarda la rimodulazione della Ztl fascia verde. È quanto ha fatto sapere il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di un'iniziativa al Forum Pa. Il primo punto di confronto sarà nel contrasto al caro affitti, tema su cui si è svolto un tavolo stamattina che ha visto riuniti gli studenti, l'università La Sapienza, la Regione Lazio e il Campidoglio. "Quella con gli studenti è stata una riunione molto positiva perché hanno posto una serie di punti importanti con chiarezza - ha spiegato Gualtieri -. Hannno tutti riconosciuto i significativi miglioramenti che la Regione Lazio ha realizzato in questi anni aumentando i posti e le borse di studio, ed eliminando la categoria degli idonei non beneficiari. Al tempo stesso ci hanno stimolato a fare di più: i posti sono ancora troppi pochi e pochi gli strumenti a sostegno sia dei bisognosi meritevoli, sia per gli studenti che si rivolgono al mercato libero e incontrano prezzi troppo alti. Tutte le istituzioni si sono dette disponibili a lavorare insieme per affrontare questo problema”. (segue) (Rer)