Roma: Gualtieri avvia confronto con Regione Lazio su caro affitti e Ztl verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Roma Capitale abbiamo ricevuto apprezzamenti sul nostro Piano casa - ha aggiunto Gualtieri - e abbiamo annunciato che stiamo predisponendo sia le proposte di partecipazione al bando da 600 milioni sul Pnrr che è stato fatto dal Governo per gli studentati, sia, nell’ambito del nostro Piano casa, la creazione di un’area di attività specifica nell’Agenzia per la casa e l’Osservatorio dedicata ai problemi degli studenti. Pensiamo al supporto all’accesso a affitti dignitosi, sia come monitoraggio, nel quale vorremmo coinvolgere gli studenti stessi, sull’andamento del mercato”. Roma, ha concluso il sindaco, “è una città universitaria, occorre un salto di qualità in quanto sia in termini di numeri di posti sia di sostegno diretto e azioni di calmieramento del mercato degli affitti. Roma c’è e vuole fare la sua parte.”. (segue) (Rer)