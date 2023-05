Roma: Gualtieri avvia confronto con Regione Lazio su caro affitti e Ztl verde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri ha quindi spiegato: “Ho proposto alla Regione di lavorare insieme sia sul Pnrr sia su questo aspetto dei contributi agli affitti ma ho reiterato l’esigenza che il governo rifinanzi i contributi agli affitti e il fondo per la morosità incolpevole: risorse importantissime per rendere efficaci le politiche”. Con la Regione Lazio il confronto riguarderà anche la Ztl fascia verde, come preannunciato: "A breve annunceremo la rimodulazione che sottoporremo alla Regione e che tenga Roma sotto i limiti di legge di Pm10 e No2 che sono un obbligo: dobbiamo agire subito, non è una questione di discrezionalità politica. Pensiamo a meccanismi di deroga, di chilometraggio, per non bloccare completamente la circolazione delle auto ma mettendo limiti, come fanno a Milano". (segue) (Rer)