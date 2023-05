Roma: Gualtieri avvia confronto con Regione Lazio su caro affitti e Ztl verde (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un piano equilibrato che ridurrà l'inquinamento e non scaricherà un peso troppo forte su chi non può permettersi di sostenerlo - ha chiarito Gualtieri -. Forse non lo abbiamo spiegato adeguatamente: esistono leggi e regolamenti europei e regionali in tutta Italia. In alcune citta questo è norma. Alcune delle restrizioni non le ha introdotte questo piano, c'erano dal 2016 ma a Roma vige la tendenza a ignorare le regole e affidarsi alla statistica". (Rer)